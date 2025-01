À Gaza, Mohammed Sinwar prend le relais de son frère

Israël n’en a pas fini avec la fratrie Sinwar. C’est désormais sous la houlette de Mohammed Sinwar, frère cadet de Yahya Sinwar tué en octobre 2024, que le Hamas recrute de nouveaux combattants et entraîne Israël dans une guerre d’usure. Le Wall Street Journal (WSJ) a publié une enquête préparée par Summer Saeed, Anat Peled et Roy Jones dans laquelle ils affirment que Mohammed Sinwar s’attelle à la reconstruction du mouvement en dépit des contraintes et de la difficulté de la situation. (Mohammed Sinwar à droite de la photo).

Imed Bahri

Le journal américain a d’abord rappelé que le mouvement avait reçu un sérieux coup l’automne dernier lorsque le planificateur de l’opération Déluge d’Al-Aqsa du 7 octobre 2023 a été tué. La guerre israélienne qui dure depuis 16 mois a transformé la bande de Gaza en décombres, tué des combattants et des membres du mouvement ainsi que des dizaines de milliers de civils, coupé tous les passages que le mouvement pouvait utiliser pour se réarmer et par conséquent affaiblit le mouvement dont les cadres sont pourtant entraînés et armés.

Toutefois la violence et la destruction ont créé une nouvelle génération de volontaires à Gaza où des munitions non explosées sont dispersées et que les combattants du Hamas réutilisent comme bombes de fortune.

Le groupe armé utilise ces outils pour continuer à frapper l’armée israélienne et lui causer des pertes. La semaine dernière, l’armée israélienne a annoncé la mort de 10 soldats dans la région de Beit Hanoun au nord de Gaza. Le Hamas a également tiré une vingtaine de roquettes sur Israël au cours des deux dernières semaines.

Un défi majeur pour Israël

Le WSJ rapporte que la campagne de recrutement du Hamas et ses combats continus constituent un défi majeur pour Israël. L’armée israélienne a pris pour cible les forces et les bataillons du mouvement mais elle est revenue plus d’une fois dans les zones qu’elle avait déclarées débarrassées des combattants pour les y poursuivre à nouveau. Cette spirale indique la difficulté d’arrêter la guerre qui a épuisé les forces israéliennes et mis en danger la vie des détenus israéliens à Gaza.

Le journal américain ajoute que Mohammed Sinwar est au centre des efforts du Hamas pour survivre. Lorsque son frère Yahya a été tué l’année dernière, le Hamas, dont l’aile politique est basée dans la capitale du Qatar, Doha, a décidé de ne pas nommer de leader et de s’en tenir à une direction collective. Cela n’a pas satisfait les dirigeants de Gaza qui opèrent de manière indépendante sous la direction de Mohammed Sinwar, ont indiqué les médiateurs arabes dans les négociations de cessez-le-feu avec Israël.

Mohammed a 50 ans soit 10 ans de moins que son frère aîné mais il a rejoint le Hamas quand il était jeune comme Yahya. Contrairement à son frère qui a passé deux décennies dans les prisons israéliennes, Mohammed n’y est pas resté aussi longtemps et il est donc inconnu par l’establishment sécuritaire israélien.

Selon des responsables arabes, Mohammed a continué à opérer dans les coulisses, ce qui lui a valu le surnom de «fantôme». Le journal a cité un haut responsable israélien qui a déclaré: «Nous travaillons dur pour le retrouver.»

Les responsables israéliens pensent que Mohammed était l’un des responsables de la capture du soldat Gilad Shalit en 2006. C’est cette capture qui a finalement conduit à la libération de son frère Yahya en 2011. Après le décès de son frère aîné et de Mohammed Deif, qui, selon Israël, a été tué lui aussi l’été dernier, mort que le Hamas n’a jamais confirmé, Mohammed Sinwar est devenu la principale figure militaire des Brigades Ezzeddine Al-Qassam, au nord de Gaza.

Le nombre des nouvelles recrues reste inconnu

Le WSJ affirme que le nombre de combattants du Hamas avant la guerre était estimé à 30 000 dont Israël prétend avoir tué 17 000, arrêté des milliers d’autres et détruit la plupart des bataillons de l’aile militaire qui comptait 24 bataillons.

Le Hamas qui contrôle toujours de vastes zones de Gaza n’a pas publié de chiffres sur le nombre de ses morts. Le nombre de nouvelles recrues est également inconnu bien qu’Israël affirme que le mouvement a recruté de nouveaux combattants qui ont mené des attaques éclair malgré leur inexpérience.

Israël estime que les nouvelles recrues pourraient se chiffrer en milliers. Les opérations de recrutement auraient lieu lors des funérailles et des rassemblements, indique le journal américain.

La nouvelle campagne de recrutement a prolongé la guerre qui a commencé après le 7 octobre au cours de laquelle plus de 46 000 Palestiniens et 400 soldats israéliens ont été tués. Israël assiège le nord de Gaza depuis plus de trois mois ce qui montre qu’un grand nombre de combattants continuent de se battre.

Aussi têtu que son frère aîné

Le WSJ ajoute que Mohammed Sinwar s’est montré aussi têtu que son frère aîné et fait pression pour un cessez-le-feu permanent pour assurer la survie du Hamas. Dans une lettre qu’il a écrite l’année dernière aux médiateurs et que WSJ affirme avoirconsultée, il écrit: «Le Hamas est en position de force pour dicter ses conditions.» Dans un autre message, il a écrit: «S’il n’y a pas d’accord global qui mette fin aux souffrances des Gazaouis et justifie le sang et les sacrifices qu’ils ont consentis, le Hamas continuera à se battre.»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a, quant à lui, refusé de cesser les combats jusqu’à ce que le Hamas soit entièrement détruit et qu’une victoire complète soit obtenue. Mais le groupe armé palestinien disposait d’un énorme arsenal militaire avant la guerre malgré les tentatives d’Israël de fermer les points de passage sur lesquels il s’appuie pour transporter des armes notamment le corridor de Philadelphie entre Gaza et l’Égypte.

La difficulté qu’éprouve Israël à déraciner le Hamas contraste avec son succès dans l’assassinat des dirigeants du mouvement que ce soit à Gaza ou à l’extérieur, en plus d’assassiner les premiers dirigeants du Hezbollah dont le secrétaire général Hassan Nasrallah, qui a exprimé sa solidarité avec Gaza immédiatement après le début de la guerre en octobre 2023.

Dans une déclaration faite le 10 janvier, l’ambassadeur américain en Israël, Jack Lew, a dit que les États-Unis pensaient depuis longtemps que se fixer comme objectif la destruction du Hamas était une erreur.

Les États-Unis ont cependant poussé Israël à élaborer un plan pour gouverner la bande de Gaza après la guerre afin que le Hamas puisse en être chassé. De nombreux membres des services de sécurité israéliens partagent ce point de vue. Ils souhaitent que le gouvernement fournisse une nouvelle administration capable de faire face au contrôle du Hamas sur certaines parties de la bande de Gaza, l’Autorité palestinienne étant la seule option réaliste.

Netanyahu s’est opposé au rôle de l’Autorité palestinienne qui administre certaines parties de la Cisjordanie occupée. D’autres protagonistes comme les États arabes semblent peu disposés à contrôler Gaza tant que le Hamas demeure une menace militaire.