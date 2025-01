Alerte Météo : De fortes pluies prévues jeudi & vendredi en Tunisie (INM)

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé de fortes pluies et des orages à partir de demain jeudi 16 janvier 2025 et ce dans la plupart des régions du pays.

Dans une alerte météo publiée ce mercredi 15 janvier 2025, l’INM a indiqué qu’à partir de demain après-midi des pluies momentanément orageuses et abondantes sont attendues dans le sud-est, puis intéresseront progressivement les régions du centre-est et du nord-est.

Les cumuls quotidiens varieront entre 40 et 60 millimètres, avec des quantités plus importantes dans le Sahel, le Cap Bon, le Grand-Tunis, et à Zaghouan, où elles pourraient atteindre 80 millimètres, ajoute encore l’INM.

La même source prévoit également des pluies pour le vendredi 17 janvier, et ce, au nord et au centre du pays, et particulièrement dans les gouvernorats du nord et de l’extrême nord du pays, où grêle et neige sont aussi attendues.

Y. N.