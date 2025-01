Les ‘‘Chroniques de Tunisie’’ d’Anna Chronique

‘‘Chroniques de Tunisie : Une française au pays de la révolution’’ est le titre d’un ouvrage écrit par Anna Chronique et qui sort en librairie ce mercredi 15 janvier 2025, le lendemain de la célébration du 14e anniversaire de la révolution du 14 janvier 2011.

Publié par les éditions Dunod Graphic, cet ouvrage de 160 Pages est un récit autobiographique d’une expatriée française en pleine révolution tunisienne.

En 2008, Anna et Boris, des profs en début de carrière et souvent en galère postulent pour partir enseigner à l’étranger. Après des démarches fastidieuses et quelques nuits d’insomnie, ils décrochent chacun un poste pour la Tunisie à la surprise de leurs proches.

Sont-ils au courant que le pays est une dictature? Que sa sécurité cache une répression systématique des opposants et une forte censure?

Qu’importe ! Anna, Boris et leur chat partent vivre leur nouvelle vie d’expatriés rythmée par la valse des taxis, le concert nocturne des muezzins et les rencontres hautes en couleurs avec les Tunisiens. Ils parcourent les routes de ce pays riche en vestiges, autant de livres ouverts sur son histoire : de Carthage aux hauts lieux du beylicat et du protectorat français aux exceptionnels sites romains comme El Jem ou Dougga…

Mais tout bascule en décembre 2010, quand éclate la révolution du jasmin qui ébranle les dictatures du monde arabe.

Anna Chronique mène une double vie d’enseignante et d’auteure BD. Dans un premier ouvrage, ‘‘Ma vie de prof’’, elle raconte avec humour et tendresse son quotidien de maman et d’enseignante dans des bulles d’humeur. Dans cet album jeunesse, dont elle a réalisé les illustrations, elle a retrouvé avec plaisir ses pinceaux et rêves d’enfants.