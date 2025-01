Tunisie : « Le produit Gee Dexa menace votre santé ! », alerte le ministère

Le ministère de la santé a mis en garde sur les dangers du produit « Gee Dexa » illégalement commercialisé et faussement présenté comme un complément alimentaire permettant la prise de poids.

Dans un communiqué publié hier soir, le ministère affirme que ce produit représente un grave danger pour la santé des consommateurs ajoutant que celui-ci n’est ni un complément alimentaire ni un médicament autorisé, et qu’il a été retiré des marchés en collaboration avec le ministère du Commerce.

« Gee Dexa peut causer des troubles hormonaux tels que des irrégularités menstruelles, des problèmes de fertilité, une croissance excessive et anormale des poils, ainsi que d’autres effets physiques graves, notamment une rétention d’eau dans le corps, un gonflement et une prise de poids anormale », ajoute encore la même source.

Et d’ajouter : « Ce produit est gravement dangereux pour les adolescents, entraînant un ralentissement de la croissance, une fragilité osseuse et des troubles psychologiques, allant jusqu’à de graves complications, notamment l’hypertension artérielle, des problèmes cardiaques et une ostéoporose ».

Après le retrait dudit produit des marchés en collaboration avec le ministère du Commerce, le ministère a annoncé un renforcement des campagnes de contrôle sur les produits non autorisés afin de garantir la sécurité des citoyens, qui sont par ailleurs appelés à éviter l’utilisation de produits non approuvés par le ministère de la Santé et sans prescription médicale.

Y. N.