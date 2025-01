Accord pour un cessez-le-feu à Gaza : Une levée des obstacles nécessaire pour l’aide humanitaire (ONU)

Un accord a été conclu sur un cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas ainsi que sur la libération des otages après quinze mois de guerre ayant fait plus de 46.000 morts, en majorité des femmes et des enfants.

Très attendue, cette trêve entrera en vigueur ce dimanche 19 janvier 2025 selon le premier ministre qatarien Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, cité par l’agence AFP.

L’accord prévoit également un retrait progressif des troupes israéliennes du centre de la bande de Gaza, affirme de son côté l’agence Reuters citant un responsable informé.

Suite à cette annonce les Palestiniens de Gaza, qui vivent sous les bombes et la terreur depuis octobre 2023 et qui avaient besoin plus que jamais d’un répit, ont laissé exploser leur joie ce mercredi soir..

Toutefois l’interruption des combats ne mettra pas fin à une crise humanitaire d’une ampleur sans précédent, a alerté l’ONU en rappelant que la situation, sur tous les plans, et essentiellement humanitaire et sanitaire est catastrophique : « les opérations humanitaires sont toujours au bord de l’effondrement, exposant notamment les civils assiégés à une pénurie d’eau potable imminente, faute de carburant fourni en quantité suffisante», ont alerté des agences humanitaires des Nations Unies.

La même source a par ailleurs alerté quant à une menace sur les opérations de gestion des eaux usées et des déchets, le manque de carburant qui menace également les hôpitaux, les risques de propagation de maladies infectieuses, tout en réaffirmant sa volonté d’intensifier l’aide humanitaire nécessaire.

« L’ONU s’est engagée à fournir une aide humanitaire pendant le cessez-le-feu, comme elle l’a fait pendant la période d’hostilités actives», a indiqué Eri Kaneko, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Et d’ajouter : «La levée des divers obstacles auxquels l’ONU a été confrontée au cours de l’année écoulée – notamment les restrictions de l’entrée des marchandises, l’absence de sécurité, l’effondrement de la sécurité et le manque de carburant – est indispensable».

Y. N.