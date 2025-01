Journée scientifique : « Microbiote et Alimentation » à la Cité des sciences à Tunis

La Cité des sciences à Tunis, organise le vendredi 24 janvier 2025, une Journée scientifique dédiée aux probiotiques et au microbiote, sous le thème « Microbiote et Alimentation ».

L’évènement est organisée en collaboration avec le laboratoire LIVIAD de l’École Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis (ESIAT) et avec des industriels des probiotiques et se déroulera au centre des congrès, Auditorium Al Khawarizmi à partir de 9h.

Cette journée de sensibilisation vient dans le cadre du programme scientifique annuel de la CST : Elle a pour objectif d’informer le public cible sur les avancées de la recherche et de l’innovation d’un domaine en carrefour de l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique et médicale, d’échanger autour d’un savoir scientifique et un savoir-faire technique et de présenter une alternative aux formules chimiques pour l’industrie pharmaceutique afin de prévenir ou guérir des sujets malades.

Au programme de cette journée :

Des conférences vulgarisées,

Des ateliers de sensibilisation sur l’importance des probiotiques pour notre organisme

Des posters sur des travaux de recherche dont les objectifs permettent de dévoiler les secrets de ces micro-organismes que notre corps abrite

L’entrée est libre et gratuite.

Communiqué