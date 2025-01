Tunisie-Italie : Mohamed Ali Nafti en visite de travail à Rome (MAE)

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, effectue les 15 et 16 janvier 2025, une visite de travail à Rome, en réponse à l’invitation de son homologue italien, Antonio Tajani, Vice-Président du Conseil des Ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’attachement commun à renforcer les relations d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays amis et à continuer d’œuvrer en vue de les développer davantage sur tous les plans, dont notamment les domaines prioritaires à l’instar de la coopération économique, financière, éducative, culturelle et énergétique ainsi qu’en matière de migration légale.

Cette visite sera également l’occasion d’échanger les points de vue sur certaines questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment sur le plan méditerranéen.

Communiqué