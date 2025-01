CoworkUp 4.0 au service de l’entrepreneuriat dans les régions en Tunisie  

Trente organisations de soutien aux startups ont bénéficié de sessions de renforcement de compétences et dix autres de soutien aux startups sélectionnées ont été soutenues par le programme CoworkUp 4.0, destiné à aider les jeunes entrepreneurs dans leurs régions en Tunisie.

La cérémonie de clôture de ce programme CoworkUp 4.0, qui vise à renforcer l’économie et à créer des emplois durables dans les régionsn se tiendra lors d’une rencontre intitulée «Connect & Impact Day» ce mercredi 15 janvier 2025, de 14h30 à 19h30 au Radisson Hotel City Center Tunis.

Ce sera une occasion pour rencontrer les organisations des régions, obtenir un aperçu de la situation de l’économie et de l’écosystème startups dans les régions et échanger avec les experts Tarek Triki, directeur général de Smart Capital, Mohamed Salah Frad, président de l’Association tunisienne des investisseurs en capital (Atic), Nejia Gharbi, directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC ), Faten Aissi, directrice associée de Flat6Labs et Noomane Fehri, general partner Medin Fund Management Company.

CoworkUp 4.0 est soutenu par l’initiative spéciale «Emploi décent pour une transition juste» du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et est mis en œuvre par le Digital Transformation Center de la GIZ Tunisie avec le soutien d’Anima Investment Network.