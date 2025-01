Saïed : «La Tunisie refuse de devenir un pays d’installation des migrants irréguliers»

Recevant vendredi 17 janvier 2025, au palais de Carthage, le président du Sénat italien, Ignazio La Russa, le Président de la République, Kais Saïed, a de nouveau mis l’accent sur la nécessité de démanteler les réseaux criminels opérant dans la traite des personnes, tant au nord de la Méditerranée qu’en Afrique subsaharienne.

La Tunisie a beaucoup souffert du phénomène de la migration irrégulière, a rappelé Saïed, en pressant les pays du nord à redoubler d’efforts afin que les victimes de ces réseaux criminels puissent regagner leurs pays et mener une vie digne, indique un communiqué publié par la présidence de la république.

Le chef de l’Etat a saisi cette occasion pour rappeler la position de principe de notre pays sur le dossier migratoire, soulignant que la Tunisie refuse catégoriquement de devenir un pays de transit ou d’installation pour ces migrants irréguliers et que la stabilité dans la région est un objectif commun qui sert les intérêts de tous, ajoute le communique.

Sur le plan bilatéral, Saïed a mis en valeur les relations privilégiées entre les deux peuples amis et la volonté commune de la Tunisie et de l’Italie d’œuvrer de concert à promouvoir davantage ces relations dans tous les domaines, notamment politique et économique.

La réunion a également été l’occasion de discuter des préoccupations de la communauté tunisienne établie en Italie. A ce titre, les deux parties ont vivement salué l’accord conclu la veille, à Rome, sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire des deux pays.

A l’issue de son entretien avec le chef de l’Etat, le responsable italien a déclaré lui avoir transmis les salutations des responsables italiens et des membres du Sénat, faisant part de sa grande fierté des relations d’amitié distinguées entre les deux pays et surtout des relations économiques et de la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. Il a, à ce propos, affirmé qu’il est persuadé que ces relations sont, actuellement, sur la bonne voie dans le cadre du «Plan Mattei pour l’Afrique», ajoutant qu’il a invité le Président de la République à le rencontrer en Italie. Ce plan, rappelons-le, prévoit un vaste programme d’investissements et de partenariats dans le secteur de l’énergie afin de garantir l’approvisionnement de l’Union européenne (UE) en produits énergétiques et d’accélérer le développement des pays africains dans la perspective de réduire les flux migratoires vers l’Europe.