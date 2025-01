Football : Chiheb Jebali bientôt espérantiste

L’Espérance de Tunis a attendu la fin de son match avec l’Union monastirienne, dimanche dernier, remporté en déplacement par le score de 0-2, pour officialiser ses contacts avec le milieu de terrain avant droit monastirien Chiheb Jebali (29 ans, 1m76).

Ce dernier s’est engagé officiellement avec les Sang et Or et le transfert devrait être officialisé dans les jours qui viennent, affirme-t-on dans l’entourage du club.

Par ailleurs, l’Espérance qui ne cesse d’étoffer son effectif en vue des prochaines échéances nationales, continentales et internationales, est sur le point de récupérer son joueur Khalil Guenichi, milieu central, qui a été prêté à l’Espérance de Zarzis lors du dernier Mercato estival, après avoir récupéré un autre de ses joueurs prêté à la même équipe en début de saison, l’attaquant de pointe Achraf Jabri.