Affaire Moussi : La Cour de cassation rejette le pourvoi intenté par la défense

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation intenté par le comité de défense de l’avocate et présidente du Parti destourien libre, Abir Moussi, dans le cadre de l’affaire l’opposant à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

La défense a précisé dans un communiqué publié ce mercredi 29 janvier 2025, avoir intenté un recours contre le jugement rendu par la chambre d’accusation près la Cour d’appel de Tunis contre Abir Moussi, en vertu duquel elle devra comparaître devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis.

« Abir Moussi risque une peine pouvant atteindre 20 ans de prison et ce pour avoir exercé son droit et exprimé la position de son parti, opposé au processus électoral », a déploré le comité de défense qui dit « tirer la sonnette d’alarme » à ce propos et en pointant du doigt « une menace pour les droits et les libertés…».

La défense a également indiqué qu’un point d’information sera organisé d’ici sous peu afin d’informer l’opinion publique des détails sur ce dossier.

