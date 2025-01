Le Conseil arabe des spécialités de santé ouvre un bureau à Tunis

Réuni, jeudi 30 janvier 2025, au palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Kamel Maddouri, le conseil des ministres a examiné une série de projets de loi et de décrets, dont celui relatif à un projet de loi organique portant approbation d’un accord de siège entre le gouvernement tunisien et le Conseil arabe des spécialités de santé.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié hier soir, cet accord donnera droit à l’ouverture d’un bureau de coordination à Tunis dont la création va conforter le rôle de la Tunisie et des pays du Maghreb arabe dans les activités du Conseil arabe des spécialités de santé en leur permettant de bénéficier des programmes et des services fournis par le Conseil aux pays membres.

L’ouverture de ce bureau de coordination ne manquera pas également de renforcer le rôle et le positionnement de la Tunisie à l’échelle régionale et arabe et conforter ainsi sa contribution dans le domaine de la formation dans le secteur de la santé.

