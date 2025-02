Encore un CMR sur la restructuration de Tunisair qui peine à se relancer   

La situation actuelle de Tunisair et son plan de restructuration ont été une nouvelle fois au centre d’un conseil ministériel restreint (CMR). Ceux qui s’attendaient à des décisions concrètes et urgentes visant à redresser la situation critique de cette compagnie aérienne publique en ont eu pour leur frais.

Le CMR, tenu vendredi 31 décembre 2025, au Palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du Premier ministre, Kamel Maddouri, a ressemblé à tous les CMR similaires organisés sur le même sujet au cours des dix dernières années. On a tourné autour du pot, en énonçant des généralités sur la bonne gestion des entreprises publiques : «dossier urgent», «souveraineté nationale», «nouvelle vision», «gestion efficiente», «bonne gouvernance», «équilibres financiers», «pérennité, rendement et compétitivité», «objectifs ambitieux» et patati et patata.

Oui, mais, concrètement, on va faire quoi ?

Le ministère des Transports est chargé de mettre sur pied un plan de redressement de la compagnie (encore un?) et de le soumettre à l’examen du conseil ministériel dans un délai n’excédant pas le mois de mars 2025.

Cela dit, combien de plans de redressement ont-ils été élaborés et proposés par la dizaine de ministres du Transport et de Pdg de Tunisair au cours des dix dernières années? Ont-ils été mis en œuvre? S’ils l’ont été, pourquoi n’ont-ils pas donné de résultats probants? Et, au final, qui va nous garantir que le «nouveau plan» que l’actuel ministre est pressé d’élaborer va avoir plus de réussite que tous les précédents?

On pourrait dire aujourd’hui à propos de Tunisair ce que le président Kaïs Saïed avait dit un jour à propos de l’investissement «Tout le monde veut la restructurer, mais elle ne le veut pas».

Non vraiment, la Tunisie donne aujourd’hui l’impression de piétiner, de bégayer, de faire du surplace et de ne pas savoir comment vraiment se relancer dans un monde lui-même en crise.

