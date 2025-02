Hammamet bichonne son Festival des agrumes  

Le Festival des agrumes de Hammamet dont la 11e édition se tiendra à Hammamet, les 8 et 9 février 2025 est une initiative pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine agrumicole de la région du Cap Bon.

Dr Salem Sahli *

L’Association d’éducation relative à l’environnement de Hammamet (Aere) organise les 8 et 9 février 2025 la 11e édition du Festival des agrumes de Hammamet en partenariat avec la municipalité de la ville, le Centre culturel international, la Fédération tunisienne de l’hôtellerie du Cap Bon (FTH), l’Hôtel Sultan, l’Association des Italiens de Tunisie, l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), le Condor, et l’association Avipa. Un Festival entièrement dédié au patrimoine agrumicole caractéristique de la région.

Le programme de la manifestation comprend essentiellement une exposition au pied du fort de Hammamet sur les aspects sociaux, culturels, économiques et environnementaux du patrimoine agrumicole de Hammamet, une exposition-vente d’agrumes et de produits à base d’agrumes (confiture, miel, pâtisserie, confiserie, produits cosmétiques…) et des séances de show cooking, de dégustation et des ateliers de confection de pâtisserie et marmelades.

Au programme également une rencontre-débat avec les agrumiculteurs de la région et des animations variées (soulamya, folklore, spectacles de musique et de danse, ateliers de décoration, sports, etc.)

Un terroir, une identité

Le but de l’initiative est de sensibiliser les citoyens, les jeunes et les décideurs à la préservation et la mise en valeur du patrimoine agrumicole local et de contribuer à diversifier l’attractivité touristique de Hammamet en promouvant la région via son terroir et son identité.

Les organisateurs sont conscients que ce festival doit prendre de l’ampleur et se «professionnaliser» progressivement. Toutefois, ils tiennent à ce qu’il demeure un festival de proximité et qu’il ne perde pas les aspects éducatif, pédagogique et de sensibilisation qui le distinguent des autres festivals; le volet environnemental (eau, biodiversité, agriculture biologique, aménagement du territoire…); le volet social (l’entrepreneuriat social, le cadre de vie, l’animation de la ville, le lien social et la convivialité); le volet économique (tourisme culturel, tourisme rural, artisanat, économie sociale et solidaire…).

Certains reprochent à ce festival de rester petit. Nous pensons, au contraire, que la modestie de ce festival, sa proximité des gens et le fait qu’il soit piloté par une association à but non lucratif font sa force.

Ne dit-on pas que le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix?

* Président de l‘Aere.