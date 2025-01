Vacances scolaires : Les usagers de la route appelés à la vigilance (ONSR)

A l’occasion des vacances scolaires (du 3 au 9 février 2025) l’Observatoire national de sécurité routière a appelé les usagers de la route à la vigilance.

Dans un communiqué publié ce vendredi 31 janvier 2025, l’ONSR a appelé les usagers de la route au respect du code de la route et aux principes de la sécurité routière, d’autant plus que la situation météorologique sera marquée par des pluies à partir de ce week-end, notamment dans les régions de l’est, du centre et du nord.

A l’occasion des vacances scolaires, de nombreuses routes connaîtront une circulation dense durant ce week-end, rappelle par ailleurs l’Observatoire qui a également appelé les conducteurs à prendre des pauses afin d’éviter la fatigue lors de la conduite.

