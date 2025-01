Les entreprises tunisiennes appelées à participer au programme Interreg Nex Med

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh a invité les entreprises publiques et privées et les centres de recherche à participer à l’appel à propositions du programme de coopération transnationale Interreg Nex Med financé par l’Union européenne (UE).

S’exprimant lors d’une journée d’information sur les opportunités de financement dans le cadre du programme Interreg Nex Med, le ministre a souligné que le programme, auquel la Tunisie participe avec 14 pays méditerranéens, a lancé un appel à propositions pour financer des projets de transition verte dans le cadre de partenariats entre institutions et structures des pays méditerranéens, avec un budget de 83,7 millions d’euros.

Le programme, doté d’un budget total de 253 millions d’euros, financera des projets de soutien aux énergies renouvelables, à la gestion de l’eau, à l’adaptation au changement climatique, à la santé, à la gouvernance locale et au soutien à la jeunesse et aux femmes. Il vise également à encourager les initiatives conjointes entre les deux rives de la Méditerranée dans des projets visant à améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) et des start-up, en matière de recherche et d’innovation, , a précisé le ministre.

Plus de 200 entreprises tunisiennes des secteurs public et privé ont participé le 28 janvier 2025 à la journée d’information organisée par le ministère en collaboration avec l’Autorité de gestion du programme en Sardaigne (Italie). L’objectif est de connaître les conditions et procédures pour soumettre des propositions et assurer une participation nationale effective, ainsi que bénéficier des mécanismes de financement proposés.

La Tunisie a participé avec 14 autres pays au programme de coopération transnationale Interreg Next Med, financé par l’UE dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Le programme vise à répondre aux défis communs auxquels les pays méditerranéens sont confrontés, tels que les vagues de chaleur, la gouvernance de l’eau, l’efficacité énergétique, le renforcement des ressources pour la décarbonation des entreprises et le renforcement des capacités locales.