Un bateau électrique reliera le Maroc et l’Espagne en 2027

Un projet vise à relier le port de Tanger, au Maroc, et Tarifa, en Espagne, avec un bateau électrique et donc zéro émission.

L’armateur espagnol Baleària a remporté en décembre dernier l’appel d’offres pour un contrat de 15 ans attribué par l’Autorité portuaire de la Baie d’Algésiras (APBA) pour gérer le corridor maritime reliant les deux continents et mesurant 18 milles marins (environ 28 kilomètres) entre les deux ports.

Le lancement du projet est prévu pour 2027; les catamarans frères España 2030 et Marruecos 2030 qui exploiteront la route seront construits au chantier naval Armon à Gijón, en Espagne.

Les navires seront équipés de 16 MW d’énergie électrique provenant de quatre unités de propulsion électrique et disposeront d’une capacité de batterie de 11 500 kWh. Chaque catamaran mesurera 25 mètres de large et pourra accueillir 804 passagers ainsi que 225 voitures, capables d’atteindre une vitesse maximale de 26 nœuds et en cas d’urgence, ils pourront compter sur quatre générateurs de réserve diesel qui fourniront une capacité totale de 11 200 kW.

Bien entendu, les ports devront également s’équiper de systèmes de recharge spécialisés pour ces bateaux verts. L’itinéraire a une grande importance économique puisqu’en 2024 il y a eu 3.442.770 passagers, avec une augmentation de 6,9% par rapport à l’année précédente.

À l’avenir, on estime pouvoir accueillir jusqu’à quatre millions de passagers.