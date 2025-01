Tunisie : clôture de l’enquête sur la mort de l’ex-député Jilani Daboussi

Le doyen des juges d’instruction auprès du Tribunal de première instance de Tunis, a ordonné la clôture de l’enquête sur la mort de l’ex-député Jilani Daboussi et le renvoi de tous les accusés devant la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis.

Dr Jilani Daboussi, ancien maire de Tabarka, qui était poursuivi dans des affaires de corruption, est décédé en 2014, quelques heures après sa sortie de prison au terme de 3 ans d’incarcération. Les circonstances de son décès n’étaient pas au-dessus de tout soupçon. Car il souffrait de nombreuses maladies, notamment une insuffisance rénale chronique qui lui imposait des séances régulières de dialyse, dans les pénibles conditions d’incarcération. Son fils Sami Daboussi a parlé de «liquidation politique» et accusé des personnalités politiques alors au pouvoir d’être derrière la mort de son père.

Rappelons que le doyen des juges d’instruction a émis, dans cette affaire, des mandats de dépôt à l’encontre des deux dirigeants d’Ennahdha Noureddine Bhiri (ancien ministre de la Justice) et Mondher Lounissi (ex-conseiller auprès du ministère de la Santé), d’un ex-cadre judiciaire et d’une ancienne médecin de la prison de Mornaguia, Dr Nadia Hellal.

Quant à l’ex-ministre de la Santé Abdellatif Mekki, il a été maintenu en liberté mais il a été interdit de voyage et d’intervention dans les médias.

I. B.