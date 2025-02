Paris : La 11ᵉ édition du Festival Maghreb Jazz Days rend hommage à Yasser Jeradi

La 11ᵉ édition du Festival Maghreb Jazz Days qui se déroule du 7 au 9 février 2025 à la Fondation de la Maison de Tunisie à Paris, rend hommage à l’artiste engagé , Feu Yasser Jeradi.

Cette édition est dédiée à Yasser Jeradi et prévoit un concert dans la soirée du 7 février en hommage l’artiste, avec la participation des artistes amis et amateurs de l’artiste: Lobna Noomane, Raoudha Abdallah, Abir Nassraoui et Mounir Troudi, annoncent les organisateurs. (Réservation gratuite, réservation obligatoire )

La Soirée du 8 février sera consacrée à la musique du sahara d’Algérie et le Diwane (gnawa d’Algérie) avec l’artiste Hafidh Bidari et son groupe et l’excellent projet BANIA ( Réservation gratuite )

Quant à la soirée du 9 février, elle permettra d’écouter la voix miraculeuse de Mounir Troudi, une voix exceptionnelle, qui sera accompagné d’excellents musiciens de la scène de Jazz Parisien. ( Réservation obligatoire )

Notons que Yasser Jeradi, artiste talentueux et une personne au grand cœur, auteur-compositeur-interprète et calligraphe était et restera une figure à part de la scène musicale et l’un des symboles les plus marquants de l’art engagé en Tunisie.

Il a tiré sa révérence le 12 août dernier, laissant derrière lui un répertoire riche de chansons engagées pour l’amour, la liberté, la paix, la solidarité…

