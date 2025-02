La Tunisie aspire à devenir un hub régional d’exportation de médicaments

Le 24e Forum international des pharmaciens, qui aspire à devenir un «hub régional» pour les exportations de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, se tiendra à Tunis du 30 avril au 2 mai 2025.

«Plus de 30 pays participeront à ce forum, qui réunira plus de 500 experts et spécialistes du secteur», annonce Mustapha Laaroussi, président du Conseil national de l’Ordre tunisien des pharmaciens. «Le patrimoine prestigieux de l’industrie pharmaceutique en Tunisie, tant pour les laboratoires tunisiens qu’internationaux opérant en Tunisie, et l’excellent niveau de formation dans ce secteur permettront à la Tunisie de devenir une plateforme d’exportation de médicaments et de vaccins», déclare-t-il, ajoutant que «la situation actuelle est très favorable pour explorer les possibilités d’exportation de produits pharmaceutiques vers les pays africains, d’autant plus que les laboratoires pharmaceutiques étrangers opérant en Tunisie sont désireux d’exporter leurs produits vers tous les pays du continent».

Selon Abderrazak Bouzouita, directeur général du médicament au ministère de la Santé, la formation en pharmacie, qui attire un grand nombre d’étudiants d’Afrique subsaharienne en Tunisie, contribuera à l’accès aux marchés africains où existe une forte demande de médicaments et de vaccins.

«Le ministère de la Santé a commencé à mettre en place une série d’applications et de plateformes numériques visant à assurer une meilleure gestion des médicaments», indique Bouzouita. Qui ajoute : «La plateforme numérique lancée par l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANMPS), vise à simplifier et à garantir les procédures de gestion des médicaments. Ce qui permettra de gagner du temps et de réduire les délais de délivrance des licences de mise sur le marché et des autorisations pour exercer des activités pharmaceutiques.»

Par ailleurs, les opportunités d’investissement et d’exportation dans l’industrie pharmaceutique doivent être basées sur les principes de qualité et de validité des médicaments, ainsi que sur la lutte contre le phénomène des médicaments contrefaits grâce à l’intelligence artificielle (IA), et la numérisation des activités du secteur pourrait beaucoup y aider.

Considéré comme l’un des événements pharmaceutiques les plus importants du continent africain, le Forum international des pharmaciens sera accompagné d’une exposition regroupant plus de 70 exposants et attirera plus de 3 000 visiteurs. Des ateliers sur l’utilisation de l’IA dans la recherche et la fabrication pharmaceutique seront également organisés, ainsi que des séminaires et tables rondes sur les enjeux de l’intégration de cette technologie dans les systèmes de santé.

