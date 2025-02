Les investissements étrangers en Tunisie ont évolué de 16,7% en 2024 atteignant 2 956,6 millions de dinars (MD), contre 2 533,3 MD en 2023 dépassant ainsi les objectifs fixés estimés à 2 800 MD.

Selon les chiffres de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (Fipa), les investissements étrangers effectués à travers la bourse ont atteint 46,4 MD, en forte baisse par rapport à 2023 (136,8 MD). Contre une hausse significative de 21,4% enregistrée au niveau des investissements directs étrangers (IDE), qui ont atteint 2 910,2 MD contre 2 396,5 MD en 2023.

Les IDE ont été réalisés essentiellement dans les secteurs des industries manufacturières (1 780 MD en 2024 contre 1 481,5 MD en 2023 en hausse de plus de 20%), de l’énergie (689,4 MD contre 479 MD, + 43%), de l’agriculture (24,3 MD contre 18 MD, + 35,5 %) et des services (417,4 MD, stable par rapport à l’année précédente).

Plus de 15 mille emplois créés

Les investissements étrangers, hors secteur énergétique, ont permis la réalisation de 856 projets d’investissement pour un montant total de 2 220,8 MD, générant 15 681 emplois directs.

Il s’agit de 105 nouveaux projets d’une valeur de 243,5 MD ayant généré 4 340 emplois et de 751 projets d’extension avec un investissement de 1 977,3 MD ayant créé 11 341 emplois.

En 2024, la France reste le premier investisseur étranger en Tunisie avec 644,2 MD, suivie de l’Allemagne (340,2 MD), de l’Italie (306,2 MD), du Qatar (126,9 MD) et des États-Unis (118 MD).

Dans une déclaration à l’agence Tap, Hatem Soussi, directeur central à la Fipa, a indiqué que ces résultats sont le fruit d’un plan d’action adapté au plan de développement établi par le ministère de l’Economie et de la Planification pour la période 2023-2025 et aux objectifs de la stratégie industrielle à l’horizon 2035. Parmi ces objectifs, attirer 2 820 MD d’investissements extérieurs en 2024, 3 400 MD en 2025 et 4 000 MD à l’horizon de 2026.

Le responsable a signalé que les chiffres positifs enregistrés en 2024 sont également le résultat de la poursuite des réformes économiques et des avantages préférentiels accordés aux investisseurs étrangers, ainsi que l’adoption par la Fipa d’un plan de communication basé sur le contact direct avec les grandes entreprises internationales.

Soussi a indiqué que la Fipa mise sur six secteurs prioritaires pour inciter les grandes entreprises internationales à investir en Tunisie, à savoir les composants automobiles, les composants aéronautiques, l’économie numérique, les industries agroalimentaires, le textile et l’habillement et les industries pharmaceutiques.

«Les perspectives pour 2025 sont encourageantes, avec une augmentation du nombre de visites d’investisseurs étrangers en Tunisie et on prévoit près de 400 contacts directs avec des entreprises internationales, dont au moins 10% devraient aboutir à des déclarations d’investissement», a-t-il ajouté.

D’après Tap.