Les nouveaux usages de la médecine esthétique en Tunisie  

La médecine esthétique s’oriente vers la médecine régénérative en stimulant le collagène pour obtenir un aspect naturel sans modifier les traits du visage ni injecter de grandes quantités de substances pouvant altérer l’apparence naturelle de l’individu. Ainsi, les pommettes très saillantes et les lèvres gonflées appartiennent désormais au passé.

C’est ce qu’a déclaré la présidente du Syndicat des médecins esthétiques, Dr. Imen Ben Fraj Ben Amara, à Mosaïque FM, ajoutant que le monde de l’esthétique voit également émerger la tendance de la peau de verre, ou glass skin, caractérisée par une peau naturelle, pure, transparente et éclatante.

Les techniques esthétiques visent à stimuler la production de collagène, une protéine naturelle essentielle du corps humain qui assure l’éclat, l’élasticité et la fermeté de la peau. Sa production commence à décliner dès l’âge de 25 ans à un rythme d’environ 1% par an.

Selon Dr. Ben Amara, plusieurs techniques permettent de préserver la peau et de lutter contre son vieillissement. La Tunisie figure parmi les pays adoptant les technologies les plus récentes dans ce domaine, parmi lesquelles :

– La technique Super PRP consiste à prélever une quantité de sang du patient, à le traiter avec un appareil spécifique pour séparer les plaquettes sanguines et les facteurs de régénération tissulaire. Le plasma riche en plaquettes ainsi obtenu est réinjecté dans la peau (visage, cou, zones ridées, cicatrices) ou dans le cuir chevelu.

Ce procédé contient des facteurs de croissance en concentration plus élevée que le PRP classique, favorisant ainsi le renouvellement cellulaire, la stimulation du collagène et l’amélioration naturelle de la peau. Il se déroule sur trois séances et ses effets durent au moins un an sur le visage.

Concernant les cheveux, la technique Super PRP est utilisée pour traiter l’alopécie héréditaire, la chute des cheveux et renforcer leur densité et couleur. Les injections s’effectuent en trois à cinq séances et donnent d’excellents résultats.

– Un autre traitement consiste à injecter des exosomes (microparticules issues de sources végétales, animales, humaines ou synthétiques) pour régénérer les cellules. Ces exosomes agissent comme des messagers transportant les nutriments nécessaires entre les cellules afin d’optimiser leur fonctionnement et d’améliorer leur communication.

– L’injection de PDRN est un traitement dérivé de l’ADN du saumon, injecté dans le visage, le cuir chevelu, le cou, les mains et toute autre zone nécessitant une régénération.

Ces injections innovantes favorisent la production de collagène et d’élastine, stimulent la circulation sanguine en apportant l’oxygène nécessaire aux cellules et bloquent les inflammations responsables du vieillissement cutané, causé par le stress, la pollution et certaines maladies.

– Le botox est certes une technique classique, mais la nouvelle tendance vise à préserver les traits naturels du visage en lissant les rides et en corrigeant les imperfections, sans figer les expressions ni injecter des doses excessives.

– Les Smart Fillers sont une nouvelle génération de fillers qui ne se contente plus de combler les creux et les rides, mais stimule également la production de collagène. Certains fillers sont dérivés d’algues marines et offrent des résultats durant jusqu’à deux ans.

– L’injection d’hydratation profonde ou Skinbooster maintient l’hydratation de la peau tout en stimulant le collagène.

– L’injection d’hydroxyapatite de calcium, recommandée en cas de relâchement cutané, elle contient des composants qui favorisent le renouvellement de la peau.

– L’injection d’acide polylactique (aussi appelée «Injection Assala») est utilisée pour traiter le relâchement cutané et stimuler la production de collagène. Elle est souvent combinée avec le PDRN (issu du saumon) pour obtenir des résultats impressionnants en matière de régénération et d’éclat de la peau, tout en réduisant les cicatrices.

– La radiofréquence Morpheus8 Microneedling : appareil traitant le relâchement cutané, les cicatrices, la dilatation des pores et les vergetures blanches, qui sont particulièrement difficiles à atténuer.

– La technologie du Laser CO2 permet de réduire les cicatrices et les marques d’acné sur le visage. Elle laisse de petites zones blanchâtres qui brunissent avant de peler en trois à quatre jours, révélant une peau régénérée et sans imperfections, appelée «peau de bébé».

Un traitement au laser CO2 nécessite entre quatre et cinq séances et a récemment évolué pour réduire la douleur et le temps de récupération post-procédure.