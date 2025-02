Hannibal Mejbri victime de racisme | Communiqué de la Fédération tunisienne

La Fédération tunisienne de Football (FTF) a affirmé suivre avec une grande inquiétude l’incident raciste dont a été victime l’international Hannibal Mejbri, ce soir, lors de sa participation au match de son équipe, le club de Burnley, contre l’équipe de Preston North End.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce samedi 15 février 2025, la FTF a fermement condamné de tels actes racistes, tout en réaffirmant son soutien total et absolu à Hannibal Mejbri face à cette regrettable agression .

La Fédération a par ailleurs souligné la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le racisme dans le sport et d’appliquer les sanctions les plus sévères contre ceux qui contribuent à la propagation de ce comportement inacceptable.

La FTF s’est également adressé à la Fédération anglaise de Football et à la direction du club de Burnley, en les appelant à ne pas rester silencieuses face à cette grave violation et à soutenir le joueur Hannibal Mejbri et à se tenir à ses côtés.

Hannibal Mejbri (22 ans), qui accuse l’attaquant de Preston Milutin Osmajic d’avoir proféré des propos racistes à son encontre, a pour sa part affirmé qu’il ne gardera pas le silence.

« Je dénoncerai toujours le racisme chaque fois que je l’entendrai ou que je le verrai. C’est la seule façon de changer en tant que sport et en tant que société… Je suis quelqu’un de fort, mais personne ne devrait avoir à subir ces insultes dégoûtantes sur le terrain », a-t-il écrit dans post sur les réseaux sociaux.

