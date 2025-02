CTN | Saison estivale 2025 : Offres exclusives pour les TRE

Dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale 2025, la Compagnie tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé, des offres et des réductions exceptionnelles pour les Tunisiens résidant à l’étranger.

La CTN rappelle que les opérations de réservation ont démarré depuis le 18 décembre 2024 et que ces offres et réductions varient entre 14% et 46%.

Les offres proposées par la CTN :

Early Booking – Amitiés : Remise allant de 25% à 39%

: Remise allant de 25% à 39% Famille : Remise allant de 20% à 33% pour les familles de 3 à 7 personnes

: Remise allant de 20% à 33% pour les familles de 3 à 7 personnes Corail : Remise allant de 14% à 31% valable toute l’année

: Remise allant de 14% à 31% valable toute l’année Bienvenu : Remise allant de 38% à 40% spéciale pour les passagers sans voiture

: Remise allant de 38% à 40% spéciale pour les passagers sans voiture Réservation anticipée (Nouveau – Early Booking – SPOT ) : Remise allant jusqu’à 44% sur la ligne Marseille et 46% sur la ligne Gênes pour les voyages d’hiver, de printemps et d’été (places limitées).

) : Remise allant jusqu’à 44% sur la ligne Marseille et 46% sur la ligne Gênes pour les voyages d’hiver, de printemps et d’été (places limitées). Remise de 17% sur les cartes de recharge Internet à bord des navires (été).

Il est conseillé de réserver tôt pour profiter des meilleurs tarifs, ajoute la CTN, en invitant les personnes intéressées à contacter ses agences ou à visiter son site web pour plus d’informations et/ou pour réserver.

Y. N.