Gaza | Pour l’ambassadeur des Émirats à Washington, il n’y a «pas d’alternative» au plan de Trump

L’ambassadeur des Émirats arabes unis à Washington, Yousef al-Otaiba, a déclaré qu’il ne voyait pas «d’alternative» au plan du président américain Donald Trump concernant le déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza.

Yousef Al-Otaiba (photo) a fait cette déclaration lors du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, mercredi 12 février 2025, dans un contexte d’opposition régionale et internationale au projet de Trump de prendre le contrôle de Gaza et de déplacer les Palestiniens ailleurs, rapporte l’agence Anadolu.

Lors d’une séance au sommet, son intervieweur a demandé à Al-Otaibi si un terrain d’entente pouvait être trouvé avec l’administration Trump concernant Gaza, il a déclaré qu’Abou Dhabi «allait essayer» de trouver un terrain d’entente avec le président américain, en qualifiant l’approche américaine à l’égard de Gaza de «difficile». «Mais en fin de compte, nous sommes tous dans une activité de recherche de solutions, nous ne savons tout simplement pas encore où elles vont aboutir», a déclaré le diplomate.

Lorsqu’on lui a demandé si les Émirats arabes unis (EAU) travaillaient sur un plan alternatif à la proposition de Trump, Al-Otaiba a répondu : «Je ne vois pas d’alternative à ce qui est proposé. Je n’en vois vraiment pas.» Et d’ajouter : «Donc, si quelqu’un en a un, nous sommes heureux d’en discuter, nous sommes heureux de l’explorer, mais il n’a pas encore fait surface.»

Au moment où la proposition de Trump suscite un ferme rejet, et pas seulement de part des Etats arabes, notamment l’Egypte et la Jordanien, les premiers concernés qui sont favorables à un plan pour reconstruire Gaza sans déplacer la population du territoire, voilà que les Emirats semblent plus soucieux de préserver leurs relations avec Washington et Tel Aviv que d’exprimer une opposition ferme aux plans de Trump pour le Moyen-Orient. Les éléments de langage de M. Al-Otaiba trahissent, en vérité, une attitude complaisante des Emirats à l’égard de ses alliés américains et israéliens.

Cependant, le président des Émirats arabes unis, Mohamed Ben Zayed, a reçu, le même jour, un appel téléphonique du secrétaire d’État américain Marco Rubio, au cours duquel l’émir a souligné l’importance d’œuvrer en faveur d’une paix juste et globale au Moyen-Orient, garantissant la sécurité et la stabilité pour tous sur la base d’une solution à deux États, a rapporté Wam, l’agence de presse officielle des Emirats.

I. B.