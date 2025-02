Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) exprime, dans un communiqué, sa plus vive inquiétude face à «la situation alarmante» de Me Abir Moussi, présidente du Parti destourien libre (PDL), «détenue arbitrairement depuis le 3 octobre 2023».

Cette association tunisienne basée à Paris dénonce ce qu’elle qualifie de «conditions de détention abusives», de «harcèlement judiciaire systématique» et de «privation de droits fondamentaux», ayant poussé Abir Moussi à entamer une grève de la faim sauvage depuis le 12 février 2025, «pour protester contre la répression dont elle est victime et exiger sa libération immédiate».

«L’arrestation et la détention prolongée de Me Abir Moussi s’inscrivent dans un climat de répression croissante contre l’opposition tunisienne. Son crime? Avoir exercé ses droits légitimes à la liberté d’expression, d’opinion et d’action politique pacifique. Depuis plusieurs mois, elle est maintenue en détention arbitraire, privée de contacts réguliers avec ses avocats et sa famille, et soumise à des conditions de détention dégradantes», souligne le CRLDHT qui dénonce fermement «la persécution politique et judiciaire» exercée contre Me Abir Moussi, «tient les autorités tunisiennes pleinement responsables de toute détérioration de son état de santé et des conséquences de sa grève de la faim», «exige sa libération immédiate et l’abandon de toutes les charges infondées qui pèsent contre elle» et «appelle à l’intervention urgente des organisations nationales et internationales de défense des droits humains, pour faire cesser cette injustice.»

Le CRLDHT rappelle, par ailleurs, que «le cas d’Abir Moussi n’est pas isolé» et que «de nombreux opposants politiques, militants des droits humains et journalistes subissent aujourd’hui des persécutions similaires», ajoutant que «cette politique de répression vise à étouffer toute voix dissidente et à anéantir tous les espaces de liberté en Tunisie.»