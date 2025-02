Sommet de l’Union Africaine | Pour le renforcement de la paix et de la sécurité

La Tunisie participe à la 38ème session ordinaire du Sommet de l’Union Africaine (UA), qui a démarré ce samedi 15 février 2025 à Addis-Abeba, annonce un communqiué du ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie est représentée à cet important événement africain, sur instructions de Son Excellence Monsieur Kaïs Saïed, Président de la République, par M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger.

Lors de la session d’ouverture, M. Moussa Faki Mahamat, Président sortant de la Commission de l’UA, M. António Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies, M. Mahmoud Abbas, Président de l’Etat de Palestine, et M. Mohamed Ould Ghazouani, Président de la République de Mauritanie et Président sortant de l’UA, ont prononcé des discours qui ont abordé des questions clés sur la scène africaine et les défis sécuritaires, économiques, scientifiques, technologiques et environnementaux auxquels le continent est confronté.

Dans son discours, le Président palestinien M. Mahmoud Abbas a souligné l’importance de la solidarité africaine avec la juste cause palestinienne, saluant les positions historiques adoptées par l’UA pour soutenir les droits légitimes du peuple palestinien.

Au cours de cette session, le Bureau de la Conférence de l’UA a été élu, le Président de la République d’Angola, M. João Lourenço, assumant la présidence de l’UA pour 2025, succédant au Président mauritanien, M. Mohamed Ould Ghazouani. Les vice-présidents et le rapporteur de la Conférence ont également été élus selon les procédures adoptées au sein de l’organisation continentale.

Le Sommet se concentrera sur l’examen d’un certain nombre de questions prioritaires sur le continent, notamment le renforcement de la paix et de la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, ainsi que le soutien à l’intégration économique dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de Libre-Echange Continentale africaine (ZLECA). Le Sommet abordera également les défis liés à la sécurité alimentaire et énergétique, ainsi que les moyens de renforcer les capacités des pays africains à faire face aux répercussions du changement climatique, de la transition numérique et du développement durable.

Le thème du Sommet de 2025, « Justice pour les Africains et les personnes originaires d’Afrique grâce aux réparations », est l’occasion pour les participants d’envisager une vision unifiée qui inclut des réparations financières et la reconnaissance officielle des violations historiques, ainsi que des mécanismes de réforme des politiques qui traitent des impacts sociaux et économiques du colonialisme.

L’ordre du jour du Sommet prévoit également l’élection du Président et du Vice-président de la Commission de l’UA.

Le Ministre des Affaires étrangères de Djibouti, M. Mahmoud Ali Youssouf, a été élu Président de la Commission de l’UA, en remplacement du Tchadien M. Moussa Faki Mahamat.

En marge du Sommet, M. Mohamed Ali Nafti a rencontré un certain nombre de ses Homologues, Ministres des affaires étrangères et Chefs de Délégations, avec lesquels il a échangé des vues sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale à la lumière des défis actuels auxquels le continent africain est confronté.

La participation de la Tunisie à ce Sommet est une occasion pour affirmer sa position en faveur des principes de solidarité, de coopération et de partenariat solidaire entre les pays africains, et son engagement à contribuer activement aux efforts communs visant à consolider les fondements de la sécurité et de la paix à travers le continent et à élaborer des programmes ciblés pour un développement global et durable conformément aux priorités de l’action africaine commune et aux objectifs de l’Agenda 2063.

