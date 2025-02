Tunisie | Un chef d’entreprise poursuivi pour organisation d’un réseau d’émigration illégale

Le premier juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a émis, vendredi 14 février 2025, un mandat de dépôt à l’encontre du propriétaire d’une entreprise spécialisée dans les études et les consultations soupçonné de diriger un réseau spécialisé dans la création de sociétés fictives, utilisées pour l’obtention illégale de visas et de titres de séjour.

Selon Mosaïque, les investigations menées par les agents de l’unité nationale de lutte contre les crimes financiers complexes, sous la direction de la police judiciaire d’El Gorjani, ont révélé l’implication du suspect dans la création de plus de trente entreprises fictives au profit de migrants originaires de pays d’Afrique subsaharienne, en échange de sommes d’argent variables, afin de faciliter leur obtention de titres de séjour en Tunisie en exploitant les avantages accordés aux investisseurs.

Les enquêtes ont également démontré que le suspect avait créé plus de 350 autres sociétés fictives au profit de Tunisiens désireux d’émigrer à l’étranger. Ces entreprises étaient utilisées pour modifier la catégorie professionnelle sur les cartes d’identité nationales et les passeports, en les faisant passer pour des «gérants d’entreprise», dans le but de présenter des demandes de visa auprès d’ambassades étrangères pour, soi-disant, participer à des événements et salons à l’étranger.

L’enquête a en outre prouvé que le suspect falsifiait des documents officiels émanant d’institutions gouvernementales telles que la Banque centrale de Tunisie et la Direction générale de la comptabilité publique.

Placé en garde à vue pour une durée de 48 heures, le prévenu est accusé de formation d’un réseau criminel visant à organiser l’émigration illégale de personnes hors du territoire tunisien. Ses complices, actuellement en fuite, ont été placés sous mandat de recherche. Après son audition par le juge d’instruction, un mandat de dépôt a été émis contre lui, vendredi, en attendant la suite des investigations.