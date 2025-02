Exposition à Tunis | Le Coran d’ici et d’ailleurs à travers les siècles

Une exposition-événement intitulée «Le Coran vu d’ailleurs» se tient à Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT) du 15 février au 30 avril 2025, après avoir fait escale à Nantes (France), Vienne (Autriche) et Grenade (Espagne).

Cette exposition itinérante, fruit d’une collaboration entre la BNT, l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) de Tunis, présente plus de 80 manuscrits et documents exceptionnels en provenance du monde entier. Fruit d’un projet de recherche financé par le Programme européen de recherche ERC Synergy Grant intitulé «The European Qur’an» (EuDu), elle ambitionne de questionner la place du Coran et de l’islam dans la pensée philosophique, religieuse et culturelle européenne depuis le Moyen Age.

Il s’agit d’«un projet culturel ambitieux qui repense l’histoire sous un angle différent» a déclaré à l’agence Tap, le directeur général de la BNT, Khaled Kchir. L’exposition, a-t-il ajouté, ne se limite pas à présenter des collections de manuscrits ou d’autres documents, mais vise également à soulever des questions plus profondes sur la place du Coran dans la culture européenne, étroitement liée au christianisme.

L’Islam et le Coran ont été au cœur de débats intellectuels et philosophiques en Europe, notamment après la période du Moyen Âge, avec la grande vague de traductions du Coran ayant suscité des réactions divergentes, entre efforts de compréhension et discours critiques, a encore expliqué Khaled Kchir.

L’exposition, qui est attendue au Maroc et au Vatican, met en lumière l’héritage commun des civilisations et la dynamique de l’échange culturel portant à la fois sur le patrimoine coranique en Tunisie, l’importance de ce patrimoine en Europe (puisque de nombreux «mushafs» y ont été amenés, notamment après le sac de Tunis par les Habsbourg en 1535) et sur la lecture et les usages du Coran dans le Maghreb aux époques moderne et contemporaine.

Repenser les relations entre l’Europe et le monde islamique

L’exposition présente des manuscrits exceptionnels rarement exposés au public, dont des manuscrits en provenance de la BNT, de l’INP, du Musée d’art islamique de Raqqada, du Musée des arts et traditions populaires Dar Ben Abdallah… parmi plus de 80 manuscrits et documents rares provenant de divers autres musées et institutions à travers le monde.

Ces pièces précieuses, issues de l’héritage islamique, témoignent de l’influence du Coran au-delà de ses frontières géographiques et culturelles. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la circulation du Coran dans le monde musulman, «Le Coran vu d’ailleurs» inverse les perspectives traditionnelles et explore l’impact du livre sacré musulman et son rôle dans la pensée européenne, en invitant les visiteurs à repenser les relations entre l’Europe et le monde islamique à travers les siècles, tout en illustrant l’histoire complexe des échanges culturels, intellectuels et spirituels qui ont marqué cette dynamique.

Le livre saint musulman à travers les siècles

Grâce à l’utilisation de supports multimédias modernes (écrans interactifs, cartes vidéos immersives, etc.), les visiteurs pourront plonger au cœur de cette exploration historique d’une manière interactive et ludique. La scénographie, pensée pour sublimer l’architecture de la BNT, a été conçue pour capter l’attention d’un large public, notamment des jeunes générations, à travers une approche esthétique et pédagogique.

Se voulant un appel à l’ouverture, au dialogue interculturel et à la réflexion sur les valeurs partagées, l’exposition offre aux visiteurs une occasion unique de découvrir les circulations méconnues des «mushafs» du Coran, tout en explorant les influences croisées entre l’islam et la pensée européenne, du Moyen Âge à nos jours.

Destiné à un public pluriel, elle met en avant l’évolution du rôle et de l’importance du Coran au sein de la culture européenne au fil des siècles: les penseurs des Lumières, par exemple, y ont vu une célébration de la raison et de la religion naturelle, tandis que les Romantiques l’ont salué comme étant un chef-d’œuvre littéraire.

D’après Tap.