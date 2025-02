« Vers une agriculture résiliente » : Journée scientifique à la Cité des sciences de Tunis

La Cité des sciences à Tunis organise mercredi 26 février 2025 une Journée scientifique sous le thème « Vers une agriculture résiliente : Biofertilisants et stratégies durables en réponse au changement climatique »

L’évènement qui débutera à 9h30 est organisé en collaboration avec le laboratoire des sciences Horticoles de l’Institut national agronomique de Tunisie (INAT), précise la CST, en rappelant que cette journée de sensibilisation vient dans le cadre de son programme scientifique annuel

« Assurée par des spécialistes des différents domaines, cette journée a pour objectif d’informer le public (étudiants, agriculteurs, citoyens..) sur les avancées de la recherche au sujet des biofertilisants du sol comme étant une stratégie écologique garante d’une agriculture durable et saine à la lumière des changements climatiques. Cette stratégie n’est pas sans défis majeurs entre autre l’adéquation entre les applications agricoles des biofertilisants et les différents types du sol du pays, l’économie de l’eau d’irrigation, l’amélioration de la productivité agricole et ceci sous des conditions climatiques pressantes», précise la même source.

Les organisateurs annoncent pour cette journée (entrée libre et gratuite) des conférences grand public et des des ateliers destinés aux étudiants.