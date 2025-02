Le design, secteur clé de la coopération entre l’Italie et la Tunisie

Le design, l’architecture et le bâtiment représentent aujourd’hui l’un des secteurs clés de collaboration entre la Tunisie et l’Italie, indique Ice Agenzia à l’occasion de la 9e édition de l’Italian Design Day, dont la 9e édition s’est tenue le 12 février 2025, à Tunis, événement annuel que ladite agence dédie à la promotion du design italien dans le monde.

Cette année aussi, à l’approche du Ramadan, les activités de formation académique habituelles organisées par l’ambassade d’Italie à Tunis sont maintenues, avec des conférences et des séances de perfectionnement dédiées aux étudiants tunisiens en architecture et animées par des témoignages de prestigieux acteurs du design italien.

Le thème de cette édition «Inégalités : concevoir pour une vie meilleure» est dédié à l’architecture et au «design capable de surmonter les barrières et les inégalités physiques et mentales». Le produit italien témoigne donc également du «dépassement des barrières».

Le marché du meuble en Tunisie est en croissance, écrit Ice, en mettant l’accent sur des produits de qualité, qui répondent aux besoins d’une classe moyenne émergente et de secteurs tels que le tourisme et l’immobilier de luxe, avec une attention particulière au design, à l’éco-durabilité et à la fonctionnalité.

La Tunisie exporte principalement en Italie des meubles artisanaux et décoratifs et en importe principalement des meubles en bois tels que des cuisines modulaires, des meubles rembourrés, des chaises, des technologies d’éclairage, des éléments d’ameublement intérieur.

L’Italie est le deuxième fournisseur de meubles de notre pays et au cours des 11 premiers mois de 2024, les importations en provenance d’Italie se sont élevées à environ 22 millions d’euros.

Le secteur du meuble en Italie compte aujourd’hui plus de 70 000 entreprises et 293 700 salariés : la filière bois-meubles représente au total 4,7% du chiffre d’affaires manufacturier italien, 15% des entreprises et 7,7% des salariés.

Le chiffre d’affaires global du secteur en 2023 est d’environ 52,6 milliards, relatif aux deux macro-systèmes ‘bois’ (24,6 milliards) et ‘meuble-éclairage’ (28 milliards). L’Italian Design Day souligne donc l’importance de la chaîne italienne de meubles-conception-construction et constitue chaque année un fil conducteur en vue du Salone Internazionale del Mobile de Milan, une référence internationale avec plus de 361 400 visiteurs de 190 pays et qui atteindra sa 63e édition en 2025.