C’est une Espérance de Tunis dominatrice à la 1ère mi-temps et exubérante à la 2ème qui remporté, dimanche 16 février 2024, au stade Hammadi Agrebi de Radès, la Supercoupe de Tunisie de football 2024, en battant le Stade Tunisien (2-0).

Les buts ont été inscrits par le Sud-africain Elias Mokwana (59e), sur un centre décisif de l’excellent Achref Jabri et l’Algérien Youcef Belaili (84e) sur un exploit individuel.

Il s’agit de la 7e supercoupe de Tunisie remportée par le club sang et or qui succède à l’Olympique de Béja, vainqueur de la précédente édition.

C’est aussi la seconde victoire face au même adversaire en une semaine.

Grâce à cette victoire, l’Espérance de Tunis associe la Supercoupe au titre de champion de Tunisie de la saison 2023-2024.

Après un début de saison poussif, le club de Bab Souika a réussi, grâce à des recrutements ciblés, à remonter la pente et à revenir en tête du classement de la Ligue 1. Il est aussi qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine.

Avec l’un des effectifs les plus riches en Tunisie et même en Afrique, l’Espérance vise loin cette saison, et elle semble en avoir les moyens. Ses adversaires sont dont avertis. L’Espérance est de retour…

I. B.