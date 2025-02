Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) a commenté, ce vendredi 21 février 2025, la libération de l’ancien ministre Riadh Mouakher après 25 mois de détention.

Le CRLDHT se réjouit de la libération de Riadh Mouakher, détenu arbitrairement pendant 25 mois et condamné à 3 ans de prison sur la base d’un dossier sans preuves tangibles. Son arrestation et sa condamnation s’inscrivent dans une dérive inquiétante où la justice est utilisée comme un outil de répression politique.

Depuis plusieurs mois, de nombreux responsables politiques, figures publiques et activistes se retrouvent incarcérés sans respect des garanties d’un procès équitable. Ces pratiques ne visent qu’à faire taire toute voix dissidente et à renforcer un climat de peur et d’intimidation.

Si la libération de Riadh Mouakher est une avancée, elle reste insuffisante tant que d’autres prisonniers d’opinion continuent de croupir derrière les barreaux. Le CRLDHT appelle à la libération immédiate de toutes les personnes détenues arbitrairement et à la fin des poursuites judiciaires motivées par des considérations politiques. La justice doit servir le droit, pas les intérêts du pouvoir !

