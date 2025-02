La coopération suisse au service du déploiement de la fibre optique en Tunisie

La demande en jeunes professionnels qualifiés dans le domaine du déploiement des réseaux en fibre optique est très importante, tant au niveau national qu’international. En Tunisie, malgré les efforts consentis, les besoins en formation certifiante dans ce domaine restent élevés et la coopération suisse y contribue depuis deux ans.

Taoufik Halila

Le 21 février 2024, nous avons publié sur le journal Kapitalis un article intitulé : Tunisie – Suisse : une coopération réussie dans le domaine de la fibre optique, où nous avons évalué les premiers résultats de l’exécution de la convention de partenariat signée le 21 février 2023 entre la Chambre nationale des intégrateurs des réseaux des télécommunications (Cnirt-Utica) et le fonds Swisscontact et dont l’objectif est la mise en place d’une formation sur le déploiement et la maintenance des réseaux en fibre optique, co-certifiée public-privé, entre la Cnirt-Utica et l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP).

Cette initiative s’inscrit dans le programme Takween , mis en œuvre par Swisscontact et financé par la coopération suisse, sous l’égide du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) et du Centre national de formation de formateurs et d’ingénierie de formation (Cenaffif).

Bilan de deux années de coopération

Deux ans jour pour jour après la signature de cette convention, nous avons souhaité en évaluer les résultats. Cette évaluation s’est notamment inscrite dans le cadre de la visite en Tunisie de Monika Schmutz Kirgöz, directrice générale de la division Mena au département fédéral suisse des Affaires étrangères. Cette visite, effectuée le 13 février 2025 et organisée par l’ambassade suisse, comprenait notamment une rencontre à l’Utica et une visite du Centre sectoriel de formation en télécommunication de la cité El-Khadra à Tunis (CSFT), afin d’évaluer les résultats et les perspectives de cette coopération en général et dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC) en particulier.

Lors de cette visite, la Cnirt a annoncé que plus de 100 jeunes tunisiens avaient déjà été formés et certifiés pour le déploiement et la maintenance de la fibre optique, et qu’une grande partie d’entre eux avaient été recrutés.

Par ailleurs, profitant de cette occasion, la Cnirt a proposé à la délégation présidée par Mme Schmutz Kirgöz et en présence de son excellence l’ambassadeur de la Suisse en Tunisie, des hauts cadres de l’ambassade chargés du développement économique ainsi que des représentants des autorités tunisiennes, d’étudier la possibilité d’étendre cette coopération pour couvrir d’autres activités du secteur des TIC, notamment le soutien aux jeunes startups tunisiennes dans leur développement à l’échelle nationale et internationale.

Aujourd’hui, la Tunisie compte environ 1 400 startups labellisées, dont certaines se sont imposées sur le marché mondial, faisant de notre pays un hub technologique propice à la création d’innovations en général et dans le domaine de l’intelligence artificielle en particulier

La délégation suisse a accueilli favorablement cette proposition et a présenté son accord primaire pour revenir vers l’Utica et la Cnirt pour approfondir les discussions en vue de sa mise en œuvre.

Besoins en formations et débouchés internationaux

Concernant la formation certifiante au déploiement des réseaux en fibre optique, il est à noter que la demande en jeunes professionnels qualifiés dans ce domaine est très importante, tant au niveau national qu’international.

En Tunisie, à la fin septembre 2024, le parc des abonnés à la data fixe en fibre optique comptait 99 352 abonnés sur un total de 1 235 275 abonnés, soit seulement 8% du total. Le rythme de progression, d’environ 40 000 nouveaux abonnés par an, demeure insuffisant. À ce rythme, il faudrait environ 30 ans pour assurer la transition complète du réseau cuivre vers le réseau total en fibre optique.

Sur le marché mondial, de nombreuses opportunités de recrutement existent pour les jeunes certifiés, notamment en Europe en général et en Suisse en particulier, où le marché de la fibre optique est en plein essor. Le taux d’abonnement à la data fixe en fibre optique y est d’environ 30%, et devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir.

En conclusion, la coopération entre la Tunisie et la Suisse dans le domaine des TIC pourrait prendre un nouvel essor, notamment grâce à l’élargissement des axes de partenariat, les relations historiques entre les deux pays basées sur le respect mutuel, la paix et la coopération productive et bénéfique pour toutes les parties

* Président de la Cnirt-Utica.