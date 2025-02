Tunisie | La doyenne de la poterie de Sejnane « khalti Jomaa » tire sa révérence

Le ministère des des affaires culturelles a annoncé le décès de la doyenne de la poterie de Sejnane, Jomaa Selmi, survenu hier, vendredi 21 février 2025.

Khalti Jomaa, figure emblématique de la poterie traditionnelle de Sejnane a passé sa vie à modeler l’argile et à transmettre son savoir-faire ancestral.

Son expérience a été d’un grand apport pour les chercheurs de l’Institut national du patrimoine (INP), qui se sont appuyés sur son expertise pour finaliser le dossier scientifique pour l’inscription de la poterie de Sejnane sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, rappelle le ministère.

Ommi Jomaa qui avait participé à de nombreuses expositions et événements à l’échelle nationale et internationale, avait aussi été décorée des insignes de l’Ordre de la République et honorée lors de la première édition des Journées de Sejnane, en reconnaissance de son rôle dans la transmission et la préservation de cet héritage artisanal.

Y. N.