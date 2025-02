La coopération italienne contribue à la rénovation de l’hôpital de Bizerte

Le directeur de l’Agence italienne de coopération au développement (Aics), Marco Riccardo Rusconi, a effectué, 19 février, une «visite approfondie, intense et fructueuse» pour définir l’agenda du siège régional de Tunis, responsable de la Tunisie, de la Libye, de l’Algérie et du Maroc.

On peut le lire sur la page officielle du siège régional de l’AICS à Tunis retraçant la visite de Rusconi à Tripoli, que le responsable italien, qui était accompagné de la directrice de l’Aics de Tunis, Isabella Lucaferri, a rencontré le personnel local et l’équipe de pays des Nations Unies en vue de la reprise complète des activités après la signature du mémorandum de coopération en octobre 2024.

En Tunisie, Rusconi s’est rendu à l’hôpital régional de Bizerte pour vérifier l’avancement des travaux d’agrandissement et de rénovation du service des urgences.

«L’hôpital, l’un des principaux du gouvernorat de Bizerte, accueille plus de 100 000 patients par an et grâce aux fonds de la Coopération italienne, il pourra améliorer l’offre de services médicaux dispensés», écrit l’Aics.

55 millions d’euros pour les PME tunisiennes

«Depuis 1988, la Coopération italienne a financé 10 lignes de crédit en faveur des PME tunisiennes pour un montant total d’environ 400 millions d’euros», a écrit, de son côté, l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas, sur X, soulignant que «la nouvelle ligne de 55 millions, opérationnelle à partir de fin 2024, confirme, dans l’esprit du plan Mattei [pour l’Afrique], l’engagement italien en faveur du renforcement de l’entrepreneuriat tunisien».

L’ambassadeur Prunas fait allusion à la présentation à Sousse de la nouvelle ligne de crédit de l’Aics aux partenaires tunisiens, à laquelle a aussi pros part Isabella Lucaferri.

Les responsables italiens participaient, le 20 février, à une session d’information organisée à Sousse par la Chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC), à destination de ses adhérents.

La session a également été l’occasion de présenter le programme Adapt, qui soutient la transition écologique des systèmes de production agricoles et halieutiques, en accordant des contributions sous forme de dons allant jusqu’à 14% du montant d’un crédit.

I. B.