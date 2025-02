L’Espérance sportive de Tunis a hérité de Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) après le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions africaine de football effectué, jeudi 19 2025, à Doha. Le club tunisois part avec un avantage… historique.

Rappelons que l’Espérance avait battu, l’année dernière, l’équipe sud-africaine en demi-finale de la même compétition et sur le même score à l’aller et au retour (1-0, 0-1).

L’historique des duels entre les deux équipes est largement à l’avantage des Tunisois qui ont remporté 3 matches sur 4, le 4e s’étant terminé par un match nul. Et n’en ont donc perdu aucun.

Les deux prochaines rencontres auront ainsi un goût de confirmation pour les Sang et Or et de revanche pour Mamelodi.

Les deux formations sont actuellement en tête du classement de leurs championnats respectifs, ce qui laisse présager des joutes de très haut niveau.

Les autres quarts de finale opposeront Al Ahly (Egypte) à Al Hilal SC (Soudan), Pyramids FC (Egypte) à l’AS FAR (Maroc) et le MC Alger (Algérie) à Orlando Pirates (Afrique du Sud).

Les matches aller et retour seront disputés le 1er avril le 8 avril.

