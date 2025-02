Le Marché Mobile de l’Artisanat à la Marsa

Le Marché Mobile de l’Artisanat se tient du 20 au 28 février 2025, au Parc Essaada à La Marsa: une immersion unique dans le savoir-faire tunisien.

Organisé par l’Office national de l’artisanat tunisien (Onat), en partenariat avec l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) à travers le projet Creative Tunisia et la municipalité de la Marsa, cet événement s’inscrit dans une dynamique de promotion et de valorisation du savoir-faire artisanal tunisien.

Durant neuf jours, juste avant le début du mois saint de Ramadan, 26 artisans talentueux venus de différentes régions de la Tunisie présentent leurs créations, alliant esthétique contemporaine et techniques ancestrales.

Les visiteurs ont l’opportunité d’explorer un large panel de produits uniques et authentiques, allant de l’art de la table aux produits du terroir en passant par des bijoux originaux.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche éco-responsable, favorisant la consommation locale et le développement durable. Elle offre ainsi une expérience immersive et enrichissante pour les visiteurs tout en soutenant des artisans passionnés et engagés.

Pour concrétiser ce projet, l’Onat s’est associé à la municipalité de la Marsa et au projet Creative Tunisia, un acteur incontournable du développement de l’artisanat et du design en Tunisie.

Composante du programme européen Tounes Wijhetouna, ce projet est financé par l’Union européenne (UE), avec la contribution de l’Agence italienne pour la Coopération internationale (AICS) et mis en œuvre par l’Onudi en partenariat avec l’Onat. Son objectif principal est d’accompagner les artisans tunisiens dans leur développement, en les aidant à accéder à de nouveaux marchés et à moderniser leurs créations.

Le Marché Mobile de l’Artisanat est une occasion unique de découvrir la richesse et la diversité de l’artisanat tunisien dans un cadre enchanteur. Que vous soyez amateurs d’objets d’art, passionnés de traditions ou que vous ayez envie de re-décorer votre table, cet événement est une invitation au voyage au cœur du patrimoine tunisien.