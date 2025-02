Tunisie | Amira Mohamed démissionne du BE du Syndicat des journalistes

Amira Mohamed a annoncé, ce samedi 22 février 2025, sa démission officielle du bureau exécutif du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

La journaliste précise dans un post publié sur son compte Facebook, qu’elle présenté sa démission lors de l’assemblée générale du SNJT organisée ce jour, tout en affirmant qu’elle poursuivra son engagement à défendre le journalisme et tous ses collègues.

Amira Mohamed a par ailleurs remercié les journalistes qui lui ont fait confiance et a salué « celles et ceux qui sont en détention et qui font face à tout genre d’injustice… Je ne renoncerai pas à la défense des principes du syndicat et des libertés journalistiques », a-t-elle encore écrit.