Des étudiants boursiers tunisiens sommés de quitter les Etats-Unis

Un bulldozer nommé Donald Trump est passé par là : onze étudiants tunisiens bénéficiant du programme de bourses «Thomas Jefferson» (TJSP) aux États-Unis, ont reçu, vendredi 21 février 2025, une notification de suspension immédiate de leurs études dans les universités américaines et une demande de quitter le territoire américain dans un délai d’une semaine. (Photo : Avec Trump et Musk aux commandes, les Etats-Unis mettent le monde sens dessus-dessous).

Le programme TJSP, qui est mis en œuvre par l’organisation Irex, en collaboration avec le Département d’État américain, offre aux étudiants inscrits dans les universités et instituts étrangers l’opportunité de suivre une année d’études non diplômante dans des universités et collèges américains, le but étant de favoriser l’intégration des étudiants dans leur communauté d’accueil, tout en leur permettant d’acquérir compétences et expériences.

Depuis son lancement en 2013, ce programme a permis à plus de 630 étudiants tunisiens de poursuivre leurs études dans plus de 100 établissements aux États-Unis.

Cette suspension n’intéresse pas seulement les étudiants tunisiens puisqu’elle intervient dans le contexte de la fermeture de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), décidée par l’administration Trump et mise en œuvre par le milliardaire Elon Musk, qui a gelé la majeure partie de son financement.

Dès son premier jour en fonction, Trump a ordonné le gel des aides étrangères pour une durée de 90 jours, entraînant la fermeture de milliers de programmes à travers le monde et le licenciement d’un grand nombre d’employés, certains programmes financent des programmes critiques liés à la santé (sida, cancer, malaria, etc.), et ce sont surtout les pays du tiers-monde qui vont être affectés par ces décisions aussi brutales qu’irresponsables.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a certes annoncé le maintien de certains programmes jugés «vitaux», mais le flou entourant les exemptions et la crainte d’une suppression définitive des aides américaines paralysent toujours les efforts humanitaires et de développement à l’échelle mondiale.

En parallèle, des dizaines de hauts responsables ont été mis en congé forcé, des milliers de contractuels ont été licenciés et l’accès au siège de l’USAID à Washington a été interdit aux employés. Le site web et le compte officiel de l’agence sur la plateforme «X» ont, également, été désactivés, par décision de son patron, l’inénarrable Elon Musk qui ne craint pas les mélanges de genres et les conflits d’intérêt.

Ces mesures s’inscrivent dans une politique de restrictions plus large menée par l’administration Trump à travers les agences fédérales et leurs programmes, avec l’USAID et l’aide internationale parmi les secteurs les plus touchés.