Tunisie | Cinq ans de prison pour l’homme d’affaires Samir Jaieb

L’homme d’affaires Samir Jaieb, président du groupe Alliance, a été condamné à cinq ans et un mois de prison ferme pour possession illégale de devises étrangères et ouverture d’un compte bancaire à l’étranger sans autorisation de la Banque centrale de Tunisie, comme le stipule le Code de change encore en vigueur.

C’est ce qu’a rapporté hier soir, vendredi 21 février 2025, Mosaïque.

Opérant dans les secteurs de l’hôtellerie et de l’immobilier, Samir Jaieb avait fait l’objet, courant 2024, d’un mandat d’arrêt émis à son encontre par le parquet général près le pôle judiciaire économique et financier et avait été déféré devant la sixième chambre criminelle, spécialisée dans les affaires de corruption financière, près le tribunal de première instance de Tunis qui a décidé de le condamner à cinq ans et un mois de prison ferme.