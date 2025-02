Atelier à Tunis | Migration et surveillance transfrontalière des maladies

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie a organisé les 18 et 19 février 2025 à Tunis le deuxième atelier sur «Surveillance transfrontalière des maladies et coordination des frontières», auquel ont participé une cinquantaine de responsables sanitaires des ports et des frontières de Tunisie, d’Algérie et de Libye.

L’atelier a permis de discuter de la manière d’intensifier la collaboration régionale en matière de sécurité sanitaire et de gestion des migrations.

C’est l’OIM qui l’a fait savoir sur ses réseaux sociaux, soulignant que l’augmentation des maladies transmissibles le long des routes migratoires nécessite une approche coordonnée de la gouvernance des frontières qui intègre la santé dans les protocoles d’immigration.

L’atelier a eu lieu dans le cadre de l’initiative régionale clé de l’OIM sur la surveillance transfrontalière des maladies, lancée en 2024 et visant à renforcer la coordination entre les autorités sanitaires et frontalières. «La collaboration transfrontalière est essentielle pour améliorer la surveillance et la réponse aux maladies, tout en garantissant des itinéraires migratoires réguliers et la protection des droits des migrants et des voyages en toute sécurité», a déclaré Michela Martini, spécialiste principale de la santé migratoire de l’OIM pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.