L’acteur et cinéaste Habib Chaâri tire sa révérence

L’acteur et producteur de cinéma Habib Chaâri, père du regretté acteur et comédien Sofiane Chaâri, est décédé, vendredi 21 février 2025. Il était venu au cinéma dans les années 1960 grâce au défunt cinéaste Omar Khlifi, décédé en 2017.

Le défunt, qui avait été accablé par la mort de son fils Sofiane Chaâri, en 2011, à 59 ans, était un acteur principal dans un grand nombre de films tunisiens, notamment le premier long métrage de fiction tunisien réalisé après l’indépendance par Omar Khlifi, ‘‘Al Fajr’’ (1966), suivi de ‘‘Al-Moutamarred’’ (1968) et ‘‘Al-Fallaga’’ (1970), la trilogie du même réalisateur consacrée à la lutte nationale, ou encore ‘‘Le Cri’’ (1972) et ‘‘Le Défi’’ (1986).

Habib Chaâri a également joué dans de nombreux autres films et séries tunisiennes, dont ‘‘Les Magiciens’’ de Claude Chabrol (1975) et ‘‘Le Nombril du Monde’’ de Ariel Zitoun (1992), contribué à la production d’œuvres cinématographiques et supervisé le tournage de nombreuses séries télévisées.

Avec sa mort, c’est une page de la mémoire cinématographique nationale qui est tournée, celle des pionniers.

