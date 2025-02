Tunisie | La nouvelle ambassadrice de l’Inde reçue par Mohamed Ben Ayed

Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu, le 21 février 2025, Mme Devyani Uttam Khobragade, ambassadrice de la République de l’Inde nouvellement nommée en Tunisie.

Lors de cette rencontre, M. le Secrétaire d’État a souligné l’importance qu’accorde notre pays au développement et à la diversification des relations de partenariat et de coopération entre la Tunisie et l’Inde dans divers domaines et secteurs, notamment en prévision des préparatifs en cours pour la tenue de la 13e session de la Commission Mixte et de la 6e session des Consultations Politiques Bilatérales prévues en 2025.

De son côté, l’ambassadrice de l’Inde a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux, réaffirmant l’engagement de son pays à renforcer les liens d’amitié et à consolider les relations de coopération existantes entre les deux pays. Elle a également souligné sa détermination à travailler conjointement en vue de suivre les projets de partenariat et les dossiers de coopération avec la Tunisie dans tous les secteurs et domaines qui profitent aux deux pays.

Lors de la rencontre, il a également été souligné l’importance de renforcer les mécanismes de coordination entre les deux pays concernant l’échange de soutien pour les candidatures au sein des organisations internationales et des agences onusiennes, ainsi que sur les questions internationales d’intérêt commun.

