IFT | Mardi-Courts : Programme du 25 février

Dans le cadre de « Mardi-Courts », l’Institut français de Tunisie (IFT) organise la projection d’une série de courts métrages, le mardi 25 février à 18h.

Ci-dessous le programme, sacgant que l’entrée est libre dans la limite des places disponibles :

🔹 Les liens du sang

de Hakim Atoui (2024, 19′)

Quand Ali et Leila rendent visite à leur mère qui vient tout juste de sortir de l’hôpital, ils ont des révélations à lui faire. Sur place, ils découvrent avec stupeur qu’elle vit désormais en compagnie d’Elyo, un robot d’assistance médicale. Aux côtés de cette étrange machine, le repas va vite tourner au règlement de compte familial. Elyo, sentant que sa propriétaire est en difficulté, va s’interposer pour faire cesser l’origine des attaques, et ce quoi qu’il en coûte.



🔹 Rapide

de Paul Rigoux (2022, 25′)

Jean est un lent, il construit sa vie autour de ses angoisses et se considère inadapté à la vie en société. Il vit en colocation avec Alex qui, lui, est un rapide. Passionné par l’aérodynamisme et l’eurodance, Alex vit vite, se pose le moins de questions possible. Un matin, il reçoit chez eux une amie rapide, Lou, alors que Jean avait lui aussi prévu de recevoir une amie lente, Caroline.

Voir la bande annonce 👉 www.facebook.com/watch/?v=951174763027320

🔹 Les mystérieuses aventures de Claude Conseil

de Marie-Lola Terver et Paul Jousselin (2023, 24′)

Claude Conseil vit une retraite paisible avec son mari dans une maison au milieu des bois. Elle occupe son temps à écouter et enregistrer les oiseaux. Un soir de printemps, d’incessants et énigmatiques appels viennent rompre le calme de la forêt.

Bande annonce :

🔹 Les dents du bonheur

de Joséphine Darcy Hopkins (2023, 25′)

Madeleine, huit ans, accompagne sa mère esthéticienne à domicile chez de nouvelles clientes. Arrivée à la maison, elle fait la connaissance d’Eugénie, Constance et Émeraude, qui l’invitent au sous-sol à participer à un cruel jeu de société.

Bande annonce