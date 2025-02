Tunisie | ANCS : Faux concours, offres alléchantes et phishing

L’Agence nationale de cybersécurité (ANCS) a mis en garde contre des tentatives de phishing via de faux concours et des récompenses fictives sur les réseaux sociaux

Dans un communiqué publié ce samedi 22 février 2025, l’ANCS a précisé que ces phishing visent à s’emparer des données personnelles et bancaires des internautes en usurpant le nom d’institutions et de fournisseurs de services de télécommunications et en lançant de faux concours et des offres alléchantes, parfois accompagnées même par de vrais faux témoignages.

L’Agence de cybersécurité a de ce fait appelé à la vigilance : « Ne jamais interagir avec des messages ou des demandes provenant de comptes inconnus ou suspects », prévient encore la même source en soulignant l’importance de vérifier l’authenticité des pages officielles des institutions en s’assurant de la présence de le badge bleu vérifié.

Dans son communiqué, l’ANCS a par ailleurs rappelé qu’il ne faut jamais saisir de données sensibles, telles que les mots de passe, les informations de carte bancaire ou l’adresse personnelle, sur des sites non vérifiés, en soulignant l’importance de maintenir à jour les logiciels de protection et les antivirus pour renforcer la sécurité des appareils.