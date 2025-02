Japon | La Jica célèbre ses 50 ans en Tunisie

Pour commémorer le 50e anniversaire de la création du bureau de l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) en Tunisie en 1975, une étape importante dans l’histoire de la coopération internationale, l’ambassade de Tunisie au Japon a organisé le 21 février 2025 une réception pour honorer les volontaires japonais qui ont consacré leurs efforts à la Tunisie depuis plus de cinq décennies, contribuant au développement durable et renforçant les liens culturels entre les deux nations.

La réception a réuni des invités de marque, parmi lesquels de hauts responsables de la Jica, du ministère japonais des Affaires étrangères, ainsi que des représentants de l’Association d’amitié Japon-Tunisie.

Un groupe diversifié de bénévoles de différentes générations a également participé, partageant des témoignages sincères sur leurs expériences en Tunisie. Ils ont réfléchi sur «les amitiés profondes qu’ils ont nouées avec les Tunisiens, l’hospitalité chaleureuse qu’ils ont reçue et l’impact durable de leur travail – sur le plan professionnel et personnel». Ils ont raconté des histoires de croissance personnelle et des expériences en Tunisie.

Des musiciens japonais ont interprété une mélodie mêlant les traditions musicales tunisiennes et japonaises en rehaussant l’ambiance de la soirée. Les participants ont déclaré que cet échange culturel unique mettait en valeur les relations entre les deux pays, relations encore renforcées par l’événement.

Lors de l’événement, l’ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, a prononcé un discours liminaire, rendant hommage au rôle déterminant de la Jica dans le soutien au développement économique et social de la Tunisie. Il a particulièrement souligné le rôle des volontaires japonais en tant qu’ambassadeurs de l’amitié et de la coopération, dont les contributions ont laissé une marque indélébile dans divers secteurs. Leur travail, a-t-il souligné, va au-delà du partage d’expertise, témoignant de la profonde compréhension et de la collaboration entre la Tunisie et le Japon.

Ahmed Chafra.

L’ambassadeur a salué leur travail, qui a eu un impact significatif, et a déclaré que leur dévouement était un facteur clé dans le succès de la mission de la Jica en Tunisie.

L’événement comprenait également une exposition de photos retraçant les étapes importantes du travail bénévole japonais en Tunisie des années 1970 à aujourd’hui. Ce voyage visuel a non seulement mis en lumière l’évolution de la coopération bilatérale, mais a également constitué un puissant témoignage de l’engagement des deux pays en faveur d’un progrès partagé, inspirant l’espoir pour l’avenir, ont déclaré les participants.

L’ambassade du Japon a indiqué que cette célébration a réaffirmé le partenariat Tunisie-Japon, soulignant l’engagement des deux pays à faire progresser la coopération dans divers domaines. «C’était un témoignage renouvelé des liens profonds d’amitié et de respect mutuel entre la Tunisie et le Japon, ouvrant la voie à une collaboration encore plus grande et favorisant un sentiment d’optimisme pour l’avenir.»

