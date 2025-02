Tunisie | Ennahdha réitère son appel à la libération de tous les détenus politiques  

Le mouvement Ennahdha a réitéré, dans un communiqué publié ce dimanche 23 février 2025, son appel à la libération de tous les détenus politiques et à mettre fin aux atteintes aux droits et aux libertés individuelles et collectives.

Le mouvement islamiste, dont la plupart des hauts dirigeants sont incarcérés et poursuivis dans diverses affaires, à commencer par son président Rached Ghannouchi, a également appelé, dans le même communiqué, à abandonner tous les procès intentés à l’encontre de la présidence de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) Sihem Bensedrine, du journaliste Mohamed Boughalleb et de l’ancien ministre Riadh Mouakhar, qui viennent d’être mis en liberté, et à mettre fin aux poursuites judiciaires dont ils font l’objet.

L’ampleur de la crise où se trouve le pays impose de revenir sur toutes les procédures non démocratiques et contraires à la loi et de revenir à la raison, au droit et à l’Etat des institutions, de manière à assurer la justice sociale, la stabilité politique et sociale pour tous les Tunisiens, sans exclusion ni discrimination, souligne le communiqué.

I. B.