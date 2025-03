Toxic Paradise à l’ouverture du Ramadan au Rio

La pièce de théâtre « Toxic Paradise » de Sadak Trabelsi sera à l’ouverture du mois de Ramadan au Théâtre Le Rio à Tunis, vendredi 7 mars 2025.

C’est ce qu’a annoncé Le Rio, en rappelant que Toxic Paradise a reçu plusieurs personnes, notamment Le Grand Prix et Le Prix du meilleur Texte au festival National du théâtre Tunisien, Le Prix du meilleur acteur », « Le Tanit d’or », le Prix du meilleur texte et le Prix de la meilleure actrice aux journée théâtrales de Carthage JTC ainsi que le grand prix de la 15e édition du festival du théâtre arabe « cheikh sultan ben Mohamed El Qasimi ».

Résumé :

« Toxic Paradise » est inspirée d’événements et d’histoires réels. La pièce dépeint la tragédie d’une famille tunisienne qui lutte inlassablement contre la mort au quotidien, pris au piège d’un chaos total … de l’exclusion et du non-application de la loi, lorsque l’usine de la ville se transforme en un temple de la mort, où les vies s’envolent sans compter, et la ville se transforment en une fosse commune… Ici dans ce paradis empoisonné, le parfum de la mort est partout.

« Toxic Paradise » frappe le dernier clou dans le cercueil de la patrie meurtrie par une catastrophe environnementale… Il n’y a pas d’échappatoire au destin inévitable… Sois-tu vis dans une douce torpeur …et illusion envoûtante, soit tu meurs…en silence.

Mise en scène : Sadak Trabelsi

Interprétation : Ramzi Azaiez, Ali Ben Said, Meriem Ben Hassan, Bilel Slatnia.

Texte: Elyes Rebhi, Sadak Trabelsi

Dramaturgie et assistante metteur en scène : Toumadher Zarli

Chorégraphie : Houda Riahi

Musique : Wadhah Ouni

Costumes : Nawel Laswed

Mapping : Hamza Labidi Makki