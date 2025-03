Football | L’Espérance pour creuser l’écart, l’AS Gabès pour sortir la tête de l’eau

Ce samedi 1er mars 2025 et 1er jour de Ramadan, l’Association sportive de Gabès (ASG) accueillera l’Espérance sportive de Tunis (EST) lors de la 23e journée du championnat de Ligue 1 tunisienne. Ce match s’annonce comme une rencontre passionnante entre un club qui lutte pour sa survie et un géant du football tunisien qui occupe la première place au classement et vise clairement le titre.

L’ASG se trouve actuellement dans une position précaire au classement du championnat, luttant pour éviter la relégation. Le club, se trouvant en bas du classement, a désespérément besoin d’une victoire à domicile pour échapper à la zone de relégation et prendre un élan crucial dans sa lutte pour y rester.

Les joueurs de Gabès, soutenus par leurs supporters, devront tout donner pour décrocher un résultat positif face à l’un des clubs les plus titrés d’Afrique, mais qui éprouve souvent des difficultés face aux équipes de moindre calibre.

De son côté, l’EST arrivera à Gabès avec l’ambition de poursuivre sa série de victoires, faire tourner son effectif et roder l’équipe en vue des prochaines batailles, notamment les éliminatoires de la Champions League africaine qu’elle brigue sérieusement cette année après avoir été battue en finale l’année dernière pae Al Ahly d’Egypte.

Le coup d’envoi de cette rencontre est fixé cet après-midi à 14h00, au Stade de Gabès, avec une diffusion du match sur la chaîne Al Watania.

I. B.